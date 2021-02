Cento clienti al bar, chiusura e multa

Cento clienti al bar di Bernareggio all’ora dell’aperitivo: i Carabinieri mandano via i clienti, chiudono il bar per cinque giorni e multano il titolare.

Cento clienti per l’aperitivo

Intervento anti assembramento sabato intorno alle 17.30 da parte dei carabinieri di Bernareggio al «Move bar» lungo via Roma: durante un pattugliamento per il paese per individuare eventuali assembramenti i militari hanno notato la presenza di molte persone fuori e dentro il bar lungo la strada porta verso a Verderio. Una volta scesi dall’auto di pattuglia hanno potuto contare circa un centinaio di clienti seduti ai tavoli in piedi e fuori dal locale. Molti di loro erano senza mascherina e quelli seduti ai tavoli nella maggior parte dei casi in un numero maggiore rispetto al massimo consentito di quattro.

Visto l’enorme numero di clienti i militari non hanno potuto individuare uno per uno le persone presenti ma hanno chiesto loro di lasciare immediatamente il locale, che di lì a mezz’ora avrebbe dovuto comunque chiudere per rispettare il limite orario di apertura delle 18.

Una volta svuotato il locale i militari hanno preso le generalità dei titolari e comminato loro con l’obbligo di chiusura del locale per cinque giorni lavorativi.

