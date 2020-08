Centri estivi comunali, bilancio in positivo per Cavenago. Si sono chiuse ieri, venerdì 14 agosto, le esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

“Fieri del servizio offerto”

Quella in corso è un’estate inevitabilmente diversa dal solito. Gli strascichi dell’emergenza sanitaria sono ancora evidenti e hanno stravolto la natura dei centri estivi “tradizionali”, costretti a cambiare pelle per rispettare le norme imposte dal Governo. Tante le iniziative pensate dai vari Comuni, che alla chiusura dei centri possono stilare un primo bilancio. Indubbiamente positivo quello dell’Amministrazione comunale di Cavenago, capace di proporre un’offerta in grado di coprire tutte le fasce d’età. Ieri, venerdì 14 agosto, si è concluso il percorso dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, mentre la settimana precedente era stata la volta dei bimbi del nido.

“Siamo molto fieri del servizio che siamo riusciti a proporre per le famiglie cavenaghesi – dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Giacomo Biffi – Entrambe le proposte hanno dato la possibilità ai genitori di rientrare al lavoro e ai bambini di tornare a socializzare in un contesto ludico ed educativo. Il Comune di Cavenago è stato fra i primi ad organizzare e promuovere sul proprio territorio un centro estivo comunale, con un’offerta giornaliera a tariffe invariate rispetto allo scorso anno e restando aperti addirittura fino ad oggi, inoltre il servizio è stato giudicato molto positivamente anche dai chi ne ha usufruito. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per questo servizio, a partire dagli enti gestori, allo staff comunale dei servizi alla persona, alla Protezione civile e all’assocazione Duca per l’impegno di volontariato profuso”.

