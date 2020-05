Centri estivi il comune chiede consiglio ai genitori

Quante saranno le richieste per i centri estivi di Usmate Velate per questa estate? Il Comune chiede ai genitori di farsi avanti in caso di necessità.

Centri estivi: le richieste da parte dell’Amministrazione

Un sondaggio rivolto ai genitori dei bambini tra i 3 e i 6 anni compresi per raccogliere una serie di informazioni che permettano di conoscere quale potrebbe essere la reale richiesta da parte delle famiglie in vista del periodo estivo.

È questa la proposta che, fino a lunedì 25 maggio, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate attraverso i canali scolastici ha sottoposto alle famiglie del territorio con l’obiettivo di comprendere la reale “domanda” del territorio in previsione dell’estate 2020 e alle possibili adesioni a proposte di Centri estivi da realizzare nella sede della scuola dell’infanzia Rodari.

“Ad oggi attendiamo di conoscere da Regione Lombardia come sarà l’organizzazione delle

proposte Estive per l’annualità in corso – sottolinea Luisa Mazzuconi, consigliere con delega

all’Istruzione – il rispetto delle norme in materia di emergenza sanitaria sembra però prevedere la

formazione di micro-gruppi distanziati, e quindi con la necessità di individuare un maggior numero

di centri ospitanti”.

Ancora da chiarire se e come si potranno fare

In attesa di disposizioni chiare, il Comune di Usmate Velate raccoglierà sottoforma di sondaggio

informazioni di massima sui bisogni in vista di una valutazione della fattibilità. La compilazione del sondaggio è a scopo meramente conoscitivo e non rappresenta in alcun modo una pre-iscrizione al servizio.

