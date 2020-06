Centri Estivi per bambini a Desio: nei prossimi giorni al via le iscrizioni

L’Amministrazione comunale di Desio ha messo a punto un piano operativo per permettere a bambini e ragazzi di poter usufruire anche quest’anno di attività di aggregazione, ludiche e ricreative. Le fasce d’età interessate ai centri estivi 2020 a Desio sono 3-6 anni (materna) e 6-11 anni (elementari). Sono previste anche iniziative per i ragazzi con disabilità.

Centri Estivi per bambini a Desio

Con l’obiettivo di offrire centri estivi comunali e al contempo valorizzare le reti di socialità da sempre presenti sul territorio, gli assessorati alle Pubblica Istruzione, ai Servizi per l’Infanzia e alle Politiche Sociali si sono mossi su 4 linee d’azione:

organizzando gli spazi dedicati al mantenimento o ampliamento dei centri estivi comunali alle scuole elementari Prati e Dolomiti, dedicati alla fascia d’età 6-11;

dedicati alla fascia d’età 6-11; mettendo a punto l’offerta di attività educative per bambini nella fascia d’età 3-6 anni, presso le materne statali di Via Diaz e Via Dolomiti, comunale di Via Novara e paritaria del “Villaggio dei Bambini” ;

; concedendo spazi gratuiti alle associazioni sportive per i loro camp;

per i loro camp; erogando contributi economici agli oratori cittadini per le attività pomeridiane per adolescenti.

Nei prossimi giorni verranno quindi aperte le iscrizioni per tutte le attività proposte. Mentre per i camp sportivi dell’Aurora Calcio e del Desio Volley Brianza sono già aperte (tutte le informazioni su per tutte le attività proposte. Mentre per i camp sportivi dell’e delsono già aperte (tutte le informazioni su tikitakacamp DVBsportland ).

Fascia d’età 0-3

In considerazione dell’uscita oggi del nuovo DPCM, che rende possibile l’apertura di i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni, il Comune di Desio ha fatto sapere che sta avviando le necessarie verifiche di fattibilità per questo ulteriore tipo di centro.