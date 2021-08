Centro cani guida Lions, cinque cuccioli in cerca di famiglia. I "puppy walker" si occuperanno dei cagnolini per nove mesi, prima di iniziare l'addestramento

Sono piccoli, sembrano morbidi peluche e ancora non sanno di avere un valore inestimabile. Sono gli otto dolcissimi e bellissimi cuccioli di labrador nati tre settimane fa al Centro Lions di via Galimberti a Limbiate e ora in cerca di famiglie affidatarie che li accolgano in casa per nove mesi. Il loro destino è già segnato ed è dei più nobili: diventeranno cani guida come il loro papà, Tamarindo, un labrador color cioccolato che era stato adottato nell’estate del 2019 dall’Amministrazione comunale.

I "puppy walker" aiutano i cani a socializzare con l'uomo

Le nuove leve sono Ursola, Ux, Urano, Unika e Uva: "Cominceranno già dal primo mese ad affrontare i primi esercizi - ha spiegato il presidente Giovanni Fossati - Li terremo con noi fino ai tre mesi. Poi avremo bisogno dell’ausilio di “puppy walker”, vere e proprie famiglie affidatarie dei cuccioli". Il presidente lancia un appello: "Avremmo bisogno di volontari che si prestino a far socializzare i cagnolini per nove mesi. E’ utile per far entrare in contatto i labrador con l’essere umano". Il centro terrà costanti contatti con le famiglie: "Ogni mese i cuccioli torneranno al centro e rimarranno qualche giorno con noi".

Circa 150 persone aspettano un cane guida

Poi, ad un anno di vita o poco più, i cagnolini saranno pronti per affrontare l’addestramento, che durerà altri sei mesi: "Solo in seguito ad una diagnostica completa con esito positivo potranno iniziare il loro servizio di cani guida". Il loro apporto nella vita di un non vedente sarà fondamentale: "Dobbiamo immaginarci il cane guida come gli occhi, l’amico fidato, la difesa, la compagnia di persone che altrimenti dovrebbero dipendere da altri". La lista d’attesa del centro, purtroppo, è davvero lunga: "Abbiamo 150 persone, ad oggi, che aspettano un cane guida. Noi addestriamo circa cinquanta cani ogni anno, quindi spesso si deve attendere anche più di due anni prima di averne uno".