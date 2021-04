Centro sportivo intitolato al mister ucciso dal Covid

Il centro sportivo dedicato alla memoria di Giuseppe Totaro, l’amato mister ucciso dal Covid.

Centro sportivo intitolato

“La società Asd Leo Team Biassono, i suoi dirigenti, allenatori e atleti hanno fortemente voluto lasciare un segno a futura memoria del caro mister Giuseppe Totaro, e la scelta non poteva che essere intitolare a lui il nuovo centro sportivo a Macherio. Ciao Giuseppe sarai sempre con noi” il pensiero pubblicato sulla pagina Facebook della società sportiva.

Una targa

Una targa alla memoria per non dimenticare Giuseppe Totaro, insostituibile allenatore, amico, trascinatore, tanto amato dai suoi ragazzi, mancato di recente a causa del Covid. “Un segno tangibile, posto al centro sportivo di via San Cassiano, la nuova casa della società calcistica, per ricordare una persona che si è sempre spesa per i suoi giovani, un allenatore che ha insegnato molto sia a livello calcistico che umano, al rispetto delle persone, sempre al loro fianco, un grande uomo”.

