Gli occhi elettronici installati in via De Capitani hanno l'obiettivo aumentare la sicurezza e il rispetto dell’area pedonale del centro storico

Nelle prossime settimane entrerà in funzione il sistema elettronico di controllo degli accessi al varco di via De Capitani, uno strumento introdotto dal Comune di Concorezzo per garantire una maggiore tutela dell’area pedonale del centro storico e assicurare il rispetto delle regole di accesso già previste.

Centro storico più tutelato: attivo il nuovo varco elettronico

L’intervento nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di preservare la funzione dell’area pedonale quale spazio dedicato prioritariamente alla mobilità delle persone, alla sicurezza dei pedoni e alla fruizione del centro storico. Il sistema consentirà infatti di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste e di limitare gli accessi non consentiti, contribuendo a mantenere l’area coerente con la sua destinazione.

Accreditamento dei veicoli

In questi giorni residenti, attività economiche, enti e uffici presenti nell’area interessata stanno ricevendo una comunicazione del Comune con le indicazioni necessarie per l’accreditamento dei veicoli autorizzati. Una volta attivato il sistema, i transiti non autorizzati saranno rilevati automaticamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al momento in città sono attive 35 telecamere di videosorveglianza e tre varchi elettronici di controllo.

Controlli sulla mobilità urbana

L’attenzione alla sicurezza e alla corretta fruizione degli spazi pubblici riguarda anche altri ambiti della mobilità urbana. In questi giorni la Polizia Locale è infatti impegnata in controlli mirati sull’utilizzo dei monopattini elettrici, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente normativa nazionale.