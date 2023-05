Cerca di evitare un veicolo, furgone si ribalta

Nel tentativo di evitare un veicolo, un furgone si è ribaltato su un fianco. E' successo intorno alle 18 di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, in via Madonna delle Nevi, in località Cascine, a Biassono.

Furgone si ribalta su un fianco

In base a quanto è stato possibile ricostruire, per motivi ancora da appurare un furgone "Ducato Maxi" della Fiat, si è ribaltato su un fianco, probabilmente nel tentativo di evitare l'impatto con un altro veicolo che proveniva dalla parte opposta. Una volta dato l'allarme, i soccorsi sono stati attivati in codice giallo.

I soccorsi

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco, l'ambulanza dei Volontari di Vimercate e l'automedica per soccorrere il 31enne che era alla guida del furgone. Intervento anche dei Carabinieri e della Polizia locale di Biassono per i rilievi. Fortunatamente le conseguenze per il conducente del veicolo ribaltato non sono state gravi tanto che non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale. L'incidente è avvenuto subito l'oratorio e la chiesa delle Cascine in prossimità della semicurva. Per consentire le operazioni di rimozione del veicolo è stato istituito il senso unico alternato.