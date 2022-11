Cerca di gettare la droga nel forno della pizza, arrestato pizzaiolo

L'anno scorso era stato arrestato per aver nascosto droga tra la farina per fare la pizza e ora è finito di nuovo in manette, dopo aver tentato di disfarsi di alcune dose, gettandole nel forno della pizzeria.

Controlli davanti alla pizzeria

Nella serata di giovedì, attorno alle 19, i carabinieri della stazione di Giussano, al termine di un’attività di osservazione e controllo effettuata davanti la pizzeria Il Cairo di Carugo, hanno fermato e controllato un 54enne che è stato trovato con una dose di cocaina.

Droga nei pacchetti di sigarette

Immediatamente dopo i militari, sono quindi entrati nel locale, e hanno subito notato che il pizzaiolo, un egiziano 28enne residente a Giussano (già arrestato l’anno scorso nella pizzeria King di Giussano poiché trovato con della cocaina nascosta nei barattoli delle salse e tra la farina) che alla vista degli operanti stava tentando di distruggere tre pacchetti di sigarette gettandoli nel forno.

Intuito subito che dentro quei pacchetti di sigarette si potesse nascondere qualcosa che il pizzaiolo volesse nascondere ai carabinieri, uno dei militari ha preso una pala per pizze e ha tirato fuori dal forno a legna i pacchetti recuperando in tal modo 60 dosi di cocaina e undici di hashish che erano contenute all’interno.

L'arresto del pizzaiolo

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire anche 2910 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione altre sei dosi di cocaina e quattro telefoni cellulari. Il 28enne è stato quindi arrestato e portato al Carcere di Como.