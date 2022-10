Cerca di nascondere la droga nelle mutande

Pur di farla franca ha nascosto la droga nelle mutande, ma lo stratagemma non gli ha impedito l'arresto

Pusher con la droga nelle mutande

I Carabinieri della Stazione di Bernareggio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane originario della Romania, e domiciliato nel piccolo centro della Brianza, trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish già suddivisi in dosi.

Gli uomini dell’Arma, dopo diverse segnalazioni di sospetti andirivieni di giovani e giovanissimi all’interno del parco di via Pascoli, da qualche giorno avevano intensificato i passaggi nei pressi dell’area pubblica.

L’attenzione dei militari si è concentrata su un 22enne che è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale sul posto. Addosso, 26 dosi, confezionate in bustine di cellophane, contenente piccoli pezzi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione. La droga era stata occultata all’interno di tre pacchetti di sigarette vuoti, uno tenuto nelle tasche, uno nella tracolla insieme al bilancino e l’altro nelle mutande

Le decisioni del giudice

Al termine della stesura degli atti presso la caserma di Bernareggio, il giovane è stato arrestato e, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, è stato portato nella propria abitazione dove ha trascorso la notte in regime degli arresti domiciliari, per essere l’indomani mattina accompagnato presso il Tribunale di Monza per essere giudicato con il rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto e disposto l’obbligo di presentazione presso la competente Stazione Carabinieri tutti i giorni.