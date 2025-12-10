Cercano di evitare il controllo e scatta l’inseguimento per le strade di Cesano Maderno.

E’ successo ieri, martedì 9 dicembre 2025, nel nuovo servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio con particolare riferimento all’area del Parco delle Groane, nei Comuni di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, effettuato dalla Questura di Monza e della Brianza come deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Obiettivo: il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e il ripristino del decoro urbano.

Durante il servizio, una Fiat Punto ha tentato di sottrarsi al controllo, effettuando manovre pericolose, per poi essere fermata a Cesano Maderno. A bordo c’erano tre persone: un 33enne italiano con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, sottoposto alla misura della messa alla prova e destinatario dell’avviso orale del questore, un 40enne rumeno con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, oltre che per porto di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza, anch’egli destinatario dell’avviso orale del questore, e un 36enne albanese con precedenti penali e di polizia per porto di oggetti atti ad offendere, possesso di arnesi atti allo scasso e stupefacenti.

Le violazioni al Codice della strada

Al conducente sono state contestate diverse violazioni al Codice della strada con ritiro della patente: eccesso di velocità, divieti di sorpasso e obbligo di fermarsi ai segnali di polizia stradale. Sulle strade sono state controllate 80 persone, tra cui 32 extracomunitari e 22 persone risultate positive in banca dati.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre individuati due uomini, un 21enne italiano e un 25enne marocchino, trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e pertanto sanzionati.

I controlli nelle stazioni della Milano Cadorna – Camnago Lentate

La Polizia Ferroviaria ha effettuato mirati servizi di vigilanza e prevenzione presso le stazioni ferroviarie di Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Varedo e nelle aree ferroviarie di Cesano Maderno-Groane, Seveso, Seveso-Baruccana e Limbiate, lungo la tratta Milano Cadorna – Camnago Lentate, procedendo all’identificazione complessiva di 37 viaggiatori. Sono stati effettuati anche controlli presso gli esercizi pubblici situati nell’area della stazione ferroviaria di Cesano Maderno, al fine di verificare la presenza di avventori pregiudicati e possibili attività correlate allo spaccio.

Operazione interforze di Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza

All’attività hanno preso parte complessivamente 19 operatori, appartenenti ai seguenti Uffici della Polizia di Stato: Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Squadra Mobile, Polizia Ferroviaria e Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. Hanno collaborato all’attività di controllo un equipaggio della Guardia di Finanza ed un’unità cinofila della Guardia di Finanza, con specializzazione antidroga. Impegnati anche equipaggi delle Polizie Locali di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, che si sono concentrati nel controllo dei veicoli dei comuni di competenza nei tratti stradali che conducono al Parco delle Groane. Le pattuglie hanno effettuato controlli presso aree ferroviarie, zone boschive e principali vie di accesso, procedendo all’identificazione di numerose persone e alla verifica di eventuali situazioni a rischio correlate allo spaccio.