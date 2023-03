Cercano di pagare al bar dell'oratorio con soldi falsi: banconote sequestrate dai vigili

Hanno cercato di pagare con soldi falsi al bar dell'oratorio di Velate, ma le banconote sono state sequestrate in tempo dalla Polizia locale. L'incredibile episodio è accaduto nelle scorse ore dopo che alcuni ragazzi hanno tentato di acquistare delle merendine.

Soldi falsi sequestrati dai vigili

Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia locale di Usmate Velate hanno provveduto a sequestrare 4 banconote da 10 euro, contraffatte ma visivamente simili alle originali, ad un gruppo di ragazzi che, all’interno dell’oratorio di Velate, erano intenti ad acquistare snack al bar cui avrebbe fatto seguito la restituzione del resto in monete in corso di validità.

Le indagini della Locale

L’intervento degli agenti, oltre a recuperare le banconote false e a sequestrarle evitando che si ingenerassero successivi scambi, ha posto in essere un’accurata fase di indagine tuttora in essere con l’obiettivo di individuare i responsabili e accertare l’effettiva provenienza delle banconote rinvenute in possesso dei giovani.

"Attenzione alle banconote di piccola taglia"

Massima allerta sul tema suggerita anche dal vicesindaco con delega alla Sicurezza, Pasquale De Sena: