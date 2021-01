Cerchi un lavoro? Il Comune ti dà una mano

La pandemia da coronavirus si è portata via, oltre a troppe vite, tanti posti di lavoro. Un aiuto concreto per trovare una nuova occupazione arriva dal Comune di Briosco che ha organizzato, in collaborazione con professionisti del settore, un ciclo di incontri online dedicati al mondo del lavoro, completamente gratuiti.

Tre opzioni tra le quali scegliere

Tre blocchi per soddisfare le diverse esigenze: il primo propone consigli utili per i giovani dai 18 ai 35 anni; il secondo per gli adulti fino ai 55 anni. Se ne aggiunge un terzo, aperto a tutti, per imparare l’inglese.

«Abbiamo deciso di prolungare i termini per le iscrizioni (inizialmente fissati per ieri, lunedì, ndr) per dare a più persone possibili l’opportunità di partecipare agli incontri. Per questo vi invitiamo a consultare in questi giorni le nuove date che pubblicheremo sul sito internet del Comune», ha spiegato il vicesindaco Anna Maria Mambretti, al timone dell’iniziativa insieme all’assessore alla Cultura Antonella Casati e al consigliere Rosangela Viganò.

Giovani… al lavoro (18-35 anni)

Sei incontri tramite piattaforma online, con taglio laboratoriale; durante ogni «lezione» verranno fornite ai partecipanti delle schede, che alla fine del ciclo comporranno il dossier individuale che rimarrà a ciascun iscritto. L’obiettivo è migliorare la consapevolezza e la conoscenza delle proprie competenze, acquisendo inoltre strumenti nuovi utili nel mondo del lavoro. Si parlerà anche di curriculum vitae e di come affrontare al meglio un colloquio di lavoro. Importante inoltre il focus sulle tipologie contrattuali e i tirocini offerti da Regione Lombardia.

Per iscrizioni o maggiori informazioni, contattare Jessica Maissen: 345-8503733, info@jessicamaissenpsicologa.it.

Lavoro tra generazioni (36/55 anni)

Il progetto ha come obiettivo generale quello di accompagnare i cittadini di questa fascia di età, disoccupati o non occupati, alla scoperta, o riscoperta, del mondo del lavoro. Sono previsti cinque incontri individuali per ciascun utente, svolti mediante piattaforma virtuale.

All’interno di questi spazi si lavorerà al fine di aiutare il cittadino a riconoscere e valorizzare le proprie competenze comunicative e relazionali, da poter utilizzare, ad esempio, nel momento di un colloquio di lavoro; a sviluppare una progettualità nella ricerca di una nuova occupazione, recuperando motivazione e senso di autoefficacia. Si fornirà, inoltre, aiuto nella stesura o nella revisione del proprio curriculum vitae e della lettere di presentazione. Rimarrà costantemente presente uno spazio di supporto e sostegno nei momenti di difficoltà emotiva in un clima di accoglienza e di ascolto.

Per iscrizioni: Monica Redaelli 331-4372142, redaelli.monica@gmail.com.

Ciclo di lezioni di ingese (Livello A2)

Il corso d’inglese è rivolto a persone che hanno la necessità di acquisire conoscenze linguistiche applicabili a un contesto lavorativo. Verranno proposte esercitazioni pratiche come presentazioni, trattative, telefonate e role-play che mirano a raggiungere un grado di autonomia e competenza per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per iscrizioni: Nicole Sguerri 347-7567918, nicole.sguerri@gmail.com.

