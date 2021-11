Sirene di notte

Il ragazzo si trovava in bicicletta quando è stato urtato da un mezzo. Nella notte anche un incidente sulla Milano Meda.

Grande spavento nella notte per un 26enne, fortunatamente rimasto illeso a seguito di un investimento.

Cesano, 26enne soccorso dopo un investimento

L'incidente, come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, si è verificato intorno alle quattro in via Vittorio Villa a Cesano Maderno. Il ragazzo si trovava in bicicletta quando sarebbe stato urtato da un mezzo. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce bianca locale, oltre ai Carabinieri della compagnia di Desio. Fortunatamente il giovane non ha riportato conseguenze quindi l'intervento di soccorso si è concluso in posto.

Incidente in Milano Meda

Sempre nella notte i volontari di Avis Meda sono invece intervenuti sulla Ss35, all'altezza di Birago, per un mezzo finito contro un ostacolo. Ad essere soccorso un uomo di 51 anni rimasto ferito lievemente e trasportato in codice verde all'ospedale di Desio. Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono stati affidati alla Polstrada di Milano. con la