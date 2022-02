Sinistro

Soccorsi e Polizia locale sul posto. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina a Cesano Maderno.

Cesano: 43enne investito in bicicletta

Erano da pochi minuti passate le otto e trenta quando all'altezza della rotatoria che interseca via Molino Arese, via Garibaldi e via Santa Caterina da Siena un 43enne in bicicletta è stato investito da un'auto guidata da una donna di circa 70 anni.

Secondo quanto è stato possibile accertare l'automobilista arrivava da via Garibaldi e si dirigeva verso via Molino Arese quando ha impattato contro il ciclista.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca locale assieme agli agenti della Polizia locale di Cesano, impegnati nei rilievi di rito. Le condizioni del 43enne fortunatamente sono apparse buone e dopo le cure del caso l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio.