Tragedia in via Po

L'allarme è scattato intorno alle 8.30 in una ditta di via Po. E' rimasto schiacciato dal carico del suo camion, del peso di 300 kg

Non c'è stato nulla da fare per il 50enne rimasto coinvolto questa mattina, giovedì 18 novembre, in un infortunio sul lavoro in un impianto lavorativo a Cesano Maderno.

Cesano, 50enne muore in un incidente sul lavoro

Secondo quanto è stato possibile accertare fino ad ora il dramma si è consumato in una ditta al civico 23 di via Po. Qui, poco prima delle 8.30 l'autista di un camion sarebbe rimasto schiacciato dal carico del mezzo stesso di oltre 300 chilogrammi di peso. Immediata è partita la telefonata al 118 che ha inviato sul posto due mezzi in codice di massima gravità.

Nonostante il tempestivo intervento soccorritori della Croce rossa di Misinto e del medico per il 50enne non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente riportate da F.FA.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale di Cesano Maderno al momento sul posto per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente mortale.