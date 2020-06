Cesano: 68enne investito, trasportato d’urgenza al Niguarda FOTO

Cesano Maderno: gravissimo 68enne investito in via Venaria Reale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30.

Cesano: 68enne investito

Sarebbero molto serie le condizioni di un uomo di 68 anni investito nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, in via Venaria Reale a Cesano Maderno.

Intorno alle 14.30 l’uomo, che abita nel quartiere, è stato investito mentre attraversava la strada non lontano dall’ingresso dell’ex fabbrica Snia.

La macchina dei soccorsi è stata attivata in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza urgenza. Per soccorrere l’uomo si è alzato in volo anche l’elisoccorso dall’ospedale Niguarda di Milano.

L’eliambulanza è atterrata sul campo a 800 metri di distanza da via Venaria Reale, dove invece si è precipitata un’ambulanza della Croce d’argento di Limbiate. Soccorso sul posto, il 68enne ha ripreso conoscenza.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi di rito. Il 68enne è stato trasportato, cosciente, all’ospedale Niguarda di Milano a bordo dell’elisoccorso in codice rosso.