Cesano Maderno, nuova sede per Campus Major

Taglio del nastro, questa mattina, sabato 17 ottobre 2020, al velodromo di via Sant’Eurosia, per la casetta di legno che farà da sede a Campus Major, l’associazione culturale guidata da Vito Caprara che oggi si riunisce in via Solferino. Alla bella realtà cittadina spetta un compito impegnativo, quello di garantire un maggiore presidio a una struttura sportiva, aggregativa e di ricreazione che negli ultimi anni è stata colpita di diversi vandalismi.

Un presidio costante contro i vandalismi

“Questo è un momento importante per Cesano e per un’area molto bella e frequentata che purtroppo ha avuto problemi di vandalismo in passato – ha detto il sindaco Maurilio Longhin dopo il taglio del nastro – Con Campus Major, che ringrazio per essersi fatta avanti, d’ora in poi garantiremo un presidio costante”. Presenti all’inaugurazione il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Celestino Oltolini, l’assessore al Bilancio Alberto Vaghi e i consiglieri comunali Manuel Tarraso e Leonardo Guanziroli.

Il “grazie” ai volontari

Emozionatissimo il presidente Vito Caprara: “Il mio ringraziamento va ai volontari che con passione e dedizione hanno lavorato per allestire e arredare la casetta, che abbiamo anche protetto con inferriate a porta e finestre. Hanno lavorato per la nostra comunità, per un bene che è e resterà di tutti». Il Comune ha stanziato 40mila euro per l’acquisto del prefabbricato. La convenzione siglata l’anno scorso tra Amministrazione comunale e Campus Major prevede che il sodalizio che raduna circa 1.100 tesserati garantisca presidio, pulizia e decoro all’area.

