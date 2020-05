A Cesano Maderno nuove vie di collegamento per il quartiere San Giuseppe: in via Vicenza ha aperto il cantiere per la realizzazione del percorso ciclopedonale verso la Nazionale dei Giovi. A giugno al via i lavori per la nuova strada verso il Biulè.

Una pista ciclopedonale lungo l’ex strada militare

E’ stato consegnato il cantiere per la realizzazione del collegamento ciclopedonale lungo il tracciato della vecchia strada consorziale “sotto Ronchi ex militare”. L’obiettivo è quello di realizzare un collegamento pedonale-ciclabile che sia alternativo alla via Vicenza per i residenti del quartiere San Giuseppe. Un percorso utile per raggiungere più velocemente e in sicurezza il centro cittadino e la stazione delle Ferrovienord Milano.

Cento metri di collegamento pedonale – ciclabile

Il tratto stradale complessivo dell’intervento di riqualificazione è di circa 100 metri, lungo la linea ferroviaria S9 . Il primo tratto, di circa 77 metri, prevede una pavimentazione in calcestre, il secondo avrà una pavimentazione drenante. Per lo svolgimento delle attività di cantiere si prevede un tempo complessivo di lavori di circa tre mesi. L’investimento è di 80mila euro, tutto a carico del Comune di Cesano Maderno.

Una nuova strada da via Vicenza al Biulè

L’opera si inserisce nel più ampio progetto che prevede la realizzazione, a cura di Ferrovienord, di una nuova strada che scendendo da via Vicenza verso il quartiere Biulè permetterà di superare le criticità dell’attuale passaggio a livello. La realizzazione della nuova strada, avviata nel 2019, si era interrotta a causa dell’inadempienza dell’impresa a cui erano stati aggiudicati i lavori. Il sindaco Maurilio Longhin ha impegnato Ferrovienord a trovare al più presto una soluzione. Nei giorni scorsi, dopo aver individuato la nuova impresa, Ferrovienord ha firmato gli ultimi passaggi burocratici per consentire l’avvio del cantiere nella prima metà del mese di giugno. I lavori dureranno circa 160 giorni. Anche per quest’opera il Comune di Cesano Maderno è intervenuto con contributo di circa 300mila euro.