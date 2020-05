Cesano Maderno, torna il mercato a Molinello.

Da domani, venerdì 22 maggio 2020, riaprirà anche il mercato nel quartiere Molinello. Dopo la ripresa, l’8 maggio scorso, del mercato di piazza Facchetti, che per l’emergenza sanitaria aveva accorpato anche quello di Molinello, da domani a Cesano Maderno si torna alla consueta offerta dei due mercati cittadini. Entrambi saranno aperti non più solo ai banchi alimentari ma anche a quelli di abbigliamento e di tutti gli altri prodotti.

Il mercato al Molinello non sarà però nella solita via Moncenisio. Sempre per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 verrà infatti spostato nel parcheggio adiacente al centro sportivo Mario Vaghi di via Po. Proprio la stessa area che gli ambulanti avevano proposto al Comune come alternativa a via Moncenisio nelle scorse settimane, durante il confronto in vista della Fase 2.

Le misure per contrastare la diffusione del Covid-19

In entrambe le aree mercatali saranno garantite le necessarie misure di sicurezza: agli avventori verrà ad esempio rilevata la temperatura corporea con il termoscanner. Nell’area mercato, che sarà recintata, sono previsti un solo ingresso e una sola uscita e l’accesso sarà controllato per evitare situazioni di affollamento e per garantire il distanziamento tra le persone. La mascherina è obbligatoria e, per i venditori, lo sono anche i guanti. La Polizia Locale controllerà che i due mercati si svolgano in condizioni di sicurezza e sarà coadiuvata dall’associazione Alpini.