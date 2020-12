Cesano Maderno: intervento di soccorso nella serata di ieri, mercoledì 30 dicembre, per un ragazzino caduto in moto in via De Medici.

Cesano, paura per un ragazzino caduto in moto

In base a quanto è stato diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, i soccorritori sono stati allertati pochi minuti prima delle 22 per un giovane di 15 anni che, per cause ancora in corso d’accertamento, è finito a terra mentre percorreva via Giovanni De Medici in sella alla sua moto. Sul posto si sono portati in codice giallo i volontari cittadini della Croce Bianca e i Carabinieri della compagnia di Desio. Al 15enne sono state prestate le prime cure mediche e fortunatamente non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Sempre nella serata di ieri segnaliamo l’intervento della Croce rossa di Cinisello a Nova Milanese per una caduta. Ferita, in maniera lieve, una donna di 60 anni soccorsa in piazza Marconi e poi trasportata in codice verde all’Ospedale Galeazzi di Milano.

TORNA ALLA HOME