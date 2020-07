Cesano: sbatte contro una vettura parcheggiata e si ribalta con l’auto FOTO

Cesano: sbatte contro una vettura parcheggiata e si ribalta con l’auto. Ferita una donna di 62 anni. Sul posto ambulanza, Polizia locale e Vigili del fuoco.

Cesano: sbatte contro una vettura parcheggiata e si ribalta con l’auto

Ribaltamento nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, a Cesano Maderno. Una donna di 62 anni, per cause ancora da accertare è andata a sbattere contro una vettura parcheggiata mentre percorreva via Benaco. A causa dell’impatto la macchina su cui viaggiava si è successivamente ribaltata finendo a testa in giù. La donna è stata subito soccorsa dai volontari di Seregno soccorso e fortunatamente, nonostante inizialmente l’ambulanza sia arrivata in codice rosso, le sue condizioni sono risultate buone ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Cesano, impegnati nei rilievi.

