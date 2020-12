Cesare, Giacomo e quei gatti anziani tutti da amare … La storia di una coppia di Seregno che accoglie in casa solo mici “senior”

Nella scelta di un micio da adottare e accudire è risaputo come l’età sia un fattore determinante ed è quindi piuttosto comune propendere per un cucciolo, piuttosto che per un micio senior. Non è il caso di Cesare e Giacomo, però.

Come raccontano i volontari di Enpa Monza e Brianza, i due giovani di Seregno hanno infatti adottato da qualche mese Simba che, dopo tanti spiacevoli trascorsi, e nonostante l’età avanzata, ha finalmente trovato una famiglia per sempre.

Simba, però, non è la prima micia senior adottata da Cesare e Giacomo: la loro consapevolezza delle difficoltà che i gatti anziani hanno nel trovare una casa li ha portati a scegliere sempre questi ultimi, donando loro tutto l’amore e le cure possibili fino all’ultimo. I gatti anziani sono affettuosi e coccoloni e cercano le attenzioni dei loro umani talvolta anche più dei mici giovani, a dispetto della loro età avanzata e delle patologie che spesso possono presentare.

Ecco, quindi, come inizia il racconto di Cesare e Giacomo:

“A giugno del 2019, quando la nostra dolce Mia (sempre adottata già senior in ENPA) ha attraversato il Ponte dell’Arcobaleno dopo tanti anni insieme, abbiamo deciso che, nonostante il dolore della sua perdita, volevamo comunque aprire la nostra casa a un altro micio. E volevamo che fosse un nonnino o una nonnina “.

Una scelta da ammirare, che ha condotto la coppia a trovare proprio ciò che cercavano all’interno del rifugio monzese. Dopo aver conosciuto i mici ospiti del gattile (tra cui la tricolore Simba, che si è lasciata coccolare a dispetto delle sue consuetudini), Cesare e Giacomo hanno scelto Nonna Kikka, un’anziana micia di 17 anni, che forse avrebbe avuto maggiori difficoltà a trovare casa anche per il fatto di essere tutta nera.

Una nuova compagna per Kikka

Kikka si ambienta bene nella nuova casa ma tende tuttavia a piangere quando si trova da sola. Così Cesare e Giacomo, dopo un percorso fatto con le volontarie ENPA per capire quale gatto fosse il compagno migliore per lei, adottano Scarlett, un’altra gatta anziana.

È un periodo, quello trascorso con Kikka e Scarlett, fatto di tante cure e tanto amore, che tuttavia purtroppo si conclude dopo pochi mesi: a febbraio attraversa il Ponte Kikka, seguita ad aprile da Scarlett, lasciando un grande vuoto.

L’arrivo di Simba

Inizialmente Cesare e Giacomo avevano deciso di prendersi un po’ di tempo, ma una sera, guardando il sito di ENPA Monza, hanno notato che tra i gatti in gattile c’era ancora Simba. “Sembrava fosse destino, come se da quasi un anno ci avesse aspettati” raccontano.

Oggi vivono felicemente con Simba che, seppur con i suoi problemi di salute legati ai reni, si gode la sua vita nella sua nuova amorevole famiglia. La micia sta bene ed è davvero molto affettuosa. Non può fare a meno dei suoi due umani, che la riempiono di cure e attenzioni.

“D’altronde… è stata proprio Simba a sceglierci!” concludono Cesare e Giacomo.