Che fine ha fatto il Batman di Bernareggio?

Dov’è finito Batman?! E’ questa la domanda che negli ultimi giorni si stanno facendo molti cittadini di Bernareggio abituati a vedere per le vie del paese un quarantenne vestito da super eroe.

Batman per le strade del paese

Era diventato ormai uno del paese, una presenza conosciuta, quella del “Batman brianzolo” che girava spesso per il paese vestito di nero e con la maschera del super eroe: tutti ormai lo vedevano girare con il suo cane e si fermavano a parlare con Giorgio. Ma da da più di un mese non si hanno più tracce del quarantenne conosciuto per la sua passione per i super eroi e qualcuno ha iniziato a cercarlo chiedendosi dove fosse finito. E per cercarlo e riaverlo in paese sono anche comparsi degli adesivi attaccati per tutta Bernareggio con scritto “Verità per Giorgio Batman”. Giorgio, questo il suo nome di battesimo, abitava nella zona residenziale vicino a via Obizzone: spesso usciva per il paese con il suo cane vestito da uomo pipistrello e si fermava a chiaccherare con i conoscenti e le persone che incontrava.

Un costume in cui si sentiva a suo agio e con cui a volte prendeva l’autobus o andava a fare la spesa: da qualche settimana, se non un mese, Batman sembra scomparso e molti si chiedono se sta bene o se si è trasferito lontano da Bernareggio, lasciando il paese senza il suo amato super eroe.

