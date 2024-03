Chi l'ha visto? rilancia l'appello per il 55enne scomparso

Non si hanno ancora notizie di Corrado Semeraro, il 55enne di Macherio scomparso martedì 12 marzo 2024.

L'appello sulla nota trasmissione Chi l'ha visto?

Anche la nota trasmissione di Rai Tre, Chi l'ha visto?, nella puntata di ieri sera (mercoledì 20 marzo 2024) ha rilanciato l'appello sperando possa essere utile al ritrovamento. Corrado Semeraro si è allontanato martedì scorso, 12 marzo, e da allora non si hanno più notizie. Il 55enne è alto 178 centimetri, pesa 75 chili, ha gli occhi verdi, i capelli brizzolati e gli manca un incisivo. Indossa un giubbotto scuro con cappuccio, un paio di jeans e scarpe da ginnastica blu con la suola bianca. La sera del 12 marzo, intorno alle 19, è stato ripreso da una telecamera comunale di Albiate mentre scendeva dalla sua auto, una Citroen C3 grigia posteggiata all'interno di un parcheggio. Poco dopo è stato ripreso mentre camminava verso il Comune di Triuggio, il suo cellulare è rimasto in auto.

Ha vagato per 4 ore ad Albiate

Il giorno della scomparsa un amico, che era passato a trovarlo, ha trovato la porta di casa aperta e la luce accesa. Avvertita subito la sorella, la donna lo ha raggiunto a casa dove era tutto in ordine ma Corrado non c'era. Le telecamere lo riprendono vagare avanti e indietro per quattro ore in via Carducci ad Albiate, probabilmente in stato confusionale. Poi il 55enne si incammina lungo via Dante Alighieri sul ciglio della strada con il cappuccio in testa e si dirige verso Triuggio: viene ripreso mentre percorre a piedi il tornante di via Viganò. Dopo l'allontanamento, i familiari si sono subito rivolti alle Forze dell'Ordine per denunciare la scomparsa dell'uomo e sono subito partite le ricerche, sia nelle zone boschive che lungo il fiume Lambro. Se qualcuno dovesse vederlo è pregato di contattare i Carabinieri oppure il numero di emergenza 112.

