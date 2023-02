Due anni di reclusione: è la richiesta della pubblica accusa nel processo a carico del chirurgo estetico di Seregno dopo il decesso di una paziente di Desio nel 2019.

Chiesti due anni per il chirurgo estetico

Due anni di reclusione con la pena sospesa per omicidio colposo. E' quanto ha chiesto il pubblico ministero Sara Mantovani nel processo che si celebra presso il Tribunale di Monza nel quale è imputato il chirurgo estetico Maurizio Cananzi. Il medico seregnese è finito a giudizio in relazione al decesso della desiana Maria Teresa Avallone, avvenuto a marzo 2019 dopo un intervento estetico avvenuto nel suo studio di Seregno in zona Santa Valeria.

Il decesso della paziente desiana

La 39enne di Desio era deceduta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo tre giorni di coma per un arresto cardiaco, accusato a seguito della somministrazione dell'anestesia locale prima del trattamento di rialzo dei glutei tramite inserimento dei fili sottocutanei al quale si doveva sottoporre nello studio medico del dottor Cananzi. La sentenza del procedimento penale è prevista nel mese di aprile.