Un minore nell'agenzia di scommesse, chiusa per dieci giorni

A Seregno chiusa per dieci giorni un'agenzia di scommesse. Il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato eseguito dalla Polizia Locale.

Il provvedimento della Polizia Locale, nella giornata di martedì 24 giugno, trae origine da un controllo effettuato nel novembre scorso dagli agenti del Nucleo sicurezza urbana, durante il quale era stata accertata la presenza di un minore all’interno del locale. Una circostanza che configura una violazione dell’art. 7, comma 8, del D.L. 158/2012, che vieta l’ingresso dei minori negli esercizi dediti alle scommesse e il loro coinvolgimento in qualsiasi attività di gioco, con una sanzione amministrativa di 6.666 euro.

All'epoca gli agenti avevano redatto un verbale di accertamento, in seguito trasmesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’avvio delle relative procedure sanzionatorie. La Polizia Locale sottolinea "la particolare gravità della violazione, trattandosi di un episodio che coinvolge un soggetto minorenne in un contesto vietato, con tutte le implicazioni connesse ai rischi della ludopatia e alla vulnerabilità tipica dell’età adolescenziale. La Polizia Locale proseguirà nei controlli mirati al rispetto della normativa sul gioco lecito, con particolare attenzione alla tutela dei minori".