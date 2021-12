"Chiuso per ristrutturazione", ma in realtà El Prestinè è fallito

Meda

In tanti sono rimasti stupiti nel vedere gli avvisi sulle vetrate della nota panetteria-pasticceria in via Indipendenza.

«Siamo chiusi per ristrutturazione laboratori», ma in realtà El Prestinè è fallito.

"Chiusi per ristrutturazione"

In tanti nei giorni scorsi sono rimasti stupiti vedendo chiuso il locale che da anni in via Indipendenza 174 a Meda offre servizi di panetteria, pasticceria, pausa pranzo e aperitivi. Sulle vetrate sono spuntati due avvisi che informano la clientela della chiusura per ristrutturazione dei laboratori, con annesse scuse per il disagio. Sul sito Internet dell’attività, invece, si informa che «siamo chiusi per circa sette giorni a causa di un problema tecnico-idraulico», ma si garantisce che «riapriremo cucina e panetteria appena ultimati i lavori».

In realtà El Prestinè è fallito

Peccato che recandosi in via Indipendenza, nell’area dell’esercizio, in un punto strategico sul lungo rettilineo che collega Meda e Seregno, non ci sia l’ombra di operai e tecnici al lavoro. Perché in realtà non c’è alcun guasto o riqualificazione degli ambienti in corso: la chiusura è dovuta al fallimento dell’attività, sancita il 17 novembre dal giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Monza, con relativa sentenza depositata il 24 novembre e pubblicata sul portale del Tribunale.

