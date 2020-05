“Ciao Massimo”, la famiglia Netweek saluta il suo gigante buono.

E’ una notizia tristissima quella che ci troviamo a dare questa mattina, venerdì 1 maggio. Massimo Tremolada, agente commerciale del nostro gruppo editoriale, è venuto a mancare questa notte nella sua abitazione di Lesmo all’età di 53 anni.

Il lavoro e lo sport

Come detto, il “nostro” Massimo lavorava come agente commerciale nelle varie redazioni del gruppo Netweek presenti in provincia di Monza Brianza, in particolare a Desio. Non solo, perché era proprio lui a gestire i rapporti con alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio, come Apa Confartigianato.

Oltre al lavoro, il 53enne era anche un grande appassionato di sport: atletica, calcio e soprattutto ginnastica. Da anni collaborava insieme alla società “Casati” di Arcore, e non di rado era possibile notarlo durante le gare al banco della giuria.

Il cordoglio del gruppo

La notizia della scomparsa di Massimo ha sconvolto tutta la famiglia Netweek, che oggi piange una grande persona e soprattutto un grande amico.

“Massimo era una persona buona, affabile e generosa, un ottimo professionista, di un umorismo arguto ed intelligente – il messaggio di cordoglio del gruppo – E ci mancherà quella sua smodata passione per il Regno Unito che trasmetteva già dalla sua inconfondibile cover. A tutta la sua famiglia le più sentite e sincere condoglianze dal Gruppo Netweek”.

Con le lacrime agli occhi e nel cuore ti salutiamo. Ciao Massimo.