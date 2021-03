“Ciao Paola”: l’Olimpia Milano piange la super tifosa, mamma e volontaria dell’oratorio di Velate. Paola Fabbro si è spenta la scorsa settimana all’età di 52 anni a causa di un male contro cui stava lottando da diverso tempo. Nei giorni scorsi la società cestistica ha voluto omaggiarla con un gesto di grande cuore.

“Ciao Paola”: l’Olimpia Milano piange la super tifosa, mamma e volontaria dell’oratorio di Velate

La vita l’ha messa a dura prova, ma nonostante tutto ha sempre saputo ribattere ogni colpo. Con il sorriso, ma soprattutto con forza e tenacia: le stesse che l’hanno accompagnata fino all’ultimo istante. E’ una comunità in lutto quella di Velate, stretta nel dolore per la scomparsa di Paola Fabbro, spentasi la scorsa domenica a soli 52 anni. Mamma di tre figli, era parte integrante del gruppo delle volontarie dell’oratorio San Giovanni Bosco ed in paese era molto conosciuta per essere stata una grandissima tifosa dell’Olimpia Milano, la squadra di basket che, pochi giorni dopo la sua dipartita, ha voluto dedicare un sentito omaggio a Paola. Poco prima di uno degli ultimi match al Forum di Assago, il capitano Andrea Cinciarini è salito tra gli spalti, adagiando un mazzo di fiori e una maglia nel posto in cui la donna, storica abbonata, era solita sedersi. Un gesto toccante per ricordare lei e la memoria dell’amato compagno Massimo Nardò, anche lui grande tifoso biancorosso, scomparso prematuramente dieci anni fa a causa di un improvviso malore.

LEGGI LA STORIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE DA MARTEDI’ 9 MARZO 2021