Ciclismo in lutto per la morte di Luigi Resnati

Lutto nel ciclismo brianzolo. Si è spento all'età di 82 anni Luigi Resnati, uno dei fondatori del Velo Club Sovico. Nato proprio a Sovico nel 1939 e residente da molto tempo a Biassono è stato presidente del Comitato Regionale Lombardo nel quadriennio dal 2010 al 2013 e prima ancora ha guidato la presidenza del Velo Club Sovico.

Il club ciclistico brianzolo poche ore fa, dando notizia della scomparsa di Resnati, ha pubblicato su Facebook un post di ricordo:

«Non è facile trovare le parole, forse non ne servono neanche tante. Un grazie forse può bastare:

Grazie per quello che hai fatto per il “Velo”, Grazie per quello che hai fatto per il ciclismo.

Grazie per tutti i bambini, i ragazzi e gli appassionati che hai accolto in Società.

Grazie per la passione che hai trasmesso a tutti noi. Ciao Luigi».