Ciclista cade nel canale Villoresi

Ciclista di Nova Milanese cade nel canale Villoresi.

Attimi di paura ieri pomeriggio (sabato 10 aprile 2021) a Paderno Dugnano, in via Nino Bixio, quando intorno alle 18 un ciclista è caduto nel canale Villoresi. Un volo di circa 5 o 6 metri che ha fatto temere il peggio per un uomo di 30 anni in sella alla sua bicicletta. Fortunatamente, in questo periodo, il canale è tenuto privo di acqua.

I soccorsi

Una volta dato l’allarme, i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Desio (Aps), un mezzo di elevazione Atrid sempre di Desio, l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e i Carabinieri di Sesto San Giovanni per i rilievi di rito. Fortunatamente le condizioni del ciclista, residente a Nova Milanese, non erano gravi. Il 30enne, una volta stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.

