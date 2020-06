Ciclista investita a Cornate: arriva l’elisoccorso FOTO

Una donna in bicicletta è stata investita a Cornate intorno alle 10.45 di oggi, giovedì 25 giugno. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

Ciclista investita a Cornate: arriva l’elisoccorso

Ambulanza ed elisoccorso in via Cascina Lanzi a Cornate dove oggi, poco prima delle 11, una donna di 62 anni in bicicletta è stata investita da un’auto. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale e i soccorritori.

In base ad una prima ricostruzione la donna in bici stava percorrendo la via principale mentre l’auto, guidata da un’altra donna, usciva da una via laterale. L’impatto è stato abbastanza forte. I soccorritori, arrivati sul posto in codice giallo, hanno soccorso la 62enne che all’arrivo dei sanitari era cosciente. Dopo le prime cure sul posto per la donna è stato disposto il trasferimento in ospedale, sempre in codice giallo.

Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso la strada è momentaneamente chiusa al traffico.

Seguono aggiornamenti