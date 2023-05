Ciclista investita a Limbiate, la bici resta incastrata: 52enne in ospedale. Il sinistro è avvenuto ieri mattina, mercoledì, in via Lombardia

Investita 52enne in bicicletta

Investita da un’auto mentre pedalava in via Lombardia, la bicicletta è stata trascinata per alcuni metri, lei è finita al Pronto soccorso. Ha riportato alcune fratture ed è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo la 52enne di Limbiate che ieri mattina, mercoledì, è stata urtata in via Lombardia a Limbiate da una Fiat Panda guidata da un 74enne, anche lui residente in città.

Il conducente ha perso il controllo del veicolo

Dalle prime ricostruzioni della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi dell’incidente avvenuto alle 11,30, il pensionato stava guidando in direzione di viale Dei Mille quando all’altezza del civico 74 ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare contro il cordolo del marciapiede, colpendo poi la donna in bicicletta che lo precedeva nel medesimo senso di marcia.

La bicicletta è rimasta agganciata all'auto

La bicicletta è rimasta agganciata al paraurti dell’auto ed è stata trascinata per un bel tratto di strada, la limbiatese invece, dopo il violento urto con il parabrezza è stata sbalzata in avanti di qualche metro. Sul posto sono accorse anche un’ambulanza della Croce rossa di Cusano Milanino e l’auto medica. L’automobilista è stato multato dalla Polizia Locale per la perdita del controllo del veicolo e per aver causato l’incidente stradale.