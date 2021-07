Una donna di 61 anni è stata soccorsa poco prima delle sei di questa mattina, giovedì 1 luglio, a Sovico dopo essere stata investita in bicicletta.

Ciclista investita all'alba

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la 61enne stava percorrendo in bici viale Monza a Sovico quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto l'impatto con un mezzo. La chiamata ai soccorsi è stata immediata e sul posto si sono portati i volontari della Croce verde di Lissone, l'automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Le condizioni della 61enne sono state giudicate serie ma fortunatamente non gravissime ed è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Ieri sera due incidenti

Nella serata di ieri altri due interventi di soccorso per infortuni e incidenti.

A Lesmo un 21enne, rimasto coinvolto in un infortunio in impianto sportivo, è stato raggiunto in via Petrarca dall'autolettiga proveniente da Villasanta e dall'automedica. L'intervento di soccorso, scattato poco prima delle 23.30, si è concluso con il trasporto del giovane in ospedale a Vimercate in codice verde.

Anche un 57enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Monza è stato trasportato in ospedale, al Policlinico, fortunatamente senza grosse conseguenze. In base a quanto diffuso da Areu, il sinistro si è verificato poco dopo le 23 in via Maggiolini: il mezzo su cui viaggiava il 57enne sarebbe finito contro un ostacolo. Rilievi di rito affidati agli agenti della Polizia locale di Monza.

(foto archivio)