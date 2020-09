Ciclista investita da un’auto nella rotatoria, trasportata in ospedale. E’ successo oggi, 2 settembre 2020, a Cesano Maderno.

Ciclista investita da un’auto nella rotatoria

E’ stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti la ciclista 26enne, tesserata per la Cicloamatori Cesano Maderno Asd, che alle 11 di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, è caduta a terra dopo lo scontro con una Fiat Panda.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale

E’ successo nella rotatoria all’incrocio tra via Garibaldi, San Carlo e Molino Arese, nel quartiere Molinello. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori. La giovane ciclista pedalava dal centro città in direzione Seregno quando si è scontrata con un’auto che viaggiava in senso opposto al suo ed era diretta in via Santa Caterina da Siena.

La ciclista, soccorsa dal personale di Avis Meda, è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.

