Ciclista investito a Baruccana: trasportato al San Gerardo

Incidente all'intersezione tra via Colombo e via Borghetto a Seveso nel quartiere Baruccana. Ferito un ciclista trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Ciclista di 73 anni in ospedale

Un ciclista di 73 anni è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 agosto. L'incidente si è verificato all'incrocio semaforico di via Borghetto e via Colombo, nel quartiere Baruccana, poco dopo le 14. Il ciclista stava percorrendo via Colombo provenendo da Seregno. Non è chiaro se stesse proseguendo dritto in direzione del sottopassaggio di via Montecassino oppure se stesse svoltando a destra in via Borghetto, ma l'uomo ha impattato contro un'auto, un Audi, proveniente da via Borghetto. Allo stesso modo resta da capire se la vettura stesse girando a sinistra in via Colombo oppure se avesse leggermente svoltato, seguendo la strada, per poi proseguire dritta in via Ca' Nova verso Cesano Maderno.

Sul posto Polizia Locale e Avis Meda

Immediato l'arrivo dei soccorsi con l'automedica e un'ambulanza dell'Avis Meda. Con loro, sul posto, anche gli agenti della Polizia Locale. Le condizioni del ciclista sono apparse inizialmente gravi, ma per fortuna la situazione è migliorata e l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo. Le indagini e i rilevamenti degli agenti sono ancora in corso, ma appare molto probabile che il ciclista o l'automobilista siano passati con il semaforo rosso.