Ciclista investito a Bovisio Masciago, interviene l’elisoccorso FOTO e VIDEO

Ciclista 32enne investito a Bovisio Masciago, sul posto anche l’elisoccorso proveniente dall’ospedale di Como. Brutto incidente stradale quello avvenuto stamattina, domenica 31 maggio 2020, una manciata di minuti dopo le 10.30, in via Comasinella a Bovisio Masciago.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente sembrerebbe che una automobile abbia urtato il ciclista che si trovava su una bicicletta da corsa, facendolo volare rovinosamente sull’asfalto.

Allertati anche i carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitare della Croce Bianca Milano, sezione di Seveso e i carabinieri della compagnia di Desio. Questi ultimi sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Seguono aggiornamenti

Aggiornamento delle 11:21: il ciclista è stato trasportato, in ambulanza, all’ospedale di Desio in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Durante la rovinosa caduta sull’asfalto il 32enne ha picchiato spalla e polso. Ora serviranno gli accertamenti in ospedale per scongiurare eventuali fratture.

