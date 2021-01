Ciclista investito a Carate e trasferito d’urgenza al Niguarda FOTO

Grave incidente intorno alle 12.30 all’incrocio tra via Valle D’Aosta e via San Salvatore a Carate Brianza, non lontano dalla Statale 36. Si tratta di un ciclista di 53 anni investito da un furgoncino. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Ciclista investito, a Carate atterra l’elisoccorso

Un ciclista di 53 anni di Verano è stato investito da un furgoncino intorno alle 12.20 in via Valle D’Aosta a Carate Brianza. Qui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso. Sul posto al momento sono intervenuti i volontari dell’Avis Meda e l’elisoccorso proveniente da Milano, atterrato in un campo non lontano dal luogo dell’incidente.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente ma in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, le condizioni del 53enne sarebbero molto gravi, tanto da richiedere il trasferimento in elicottero presso l’Ospedale Niguarda di Milano. In base alle informazioni diramate da Areu ci sarebbe anche una seconda persona soccorsa, un 21enne, con tutta probabilità l’autista del furgoncino.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale di Carate per i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica dello scontro.

TORNA ALLA HOME