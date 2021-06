Ciclista investito a Desio

Se l'è cavata, fortunatamente solo con qualche ferita lieve, ma inizialmente la paura non è mancata. Un ciclista di 62 anni è stato investito poco fa oggi, domenica 20 giugno 2021 a Desio.

Ciclista investito

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 11 su via Milano, all'altezza circa del civico 24. Un ciclista di 62 anni è stato investito da un'automobile ed è finito sui vecchi binari del tram che costeggiano la grossa arteria stradale. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Desio che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Secondo quanto riporta l'Agenzia di Emergenza urgenza regionale l'uomo invece è stato soccorso da un'ambulanza e portato in ospedale in codice verde.