Ciclista investito a Giussano

Incidente oggi pomeriggio, attorno alle 17.30 a Giussano: coinvolto un ciclista di 50 anni.

In viale Como

Un ciclista di 50 anni, oggi pomeriggio, attorno alle 17.30 è stato investito in via Como, nei pressi della rotatoria vicino al Brico. Sul posto sono subito arrivati in codice rosso, ambulanza e auto medica e una pattuglia della Polizia locale di Giussano.

Scontro auto-bici

E' ancora da definire la dinamica dell'incidente stradale che ha visto coinvolto oltre al ciclista anche una vettura; da quanto risulta però sembrerebbe che la bicicletta sia stata urtata da un'auto. Lo scontro tra i mezzi avrebbe fatto finire a terra il 50enne che era in sella alla sua bici. Diverse le ferite riportate. Immediatamente soccorso e stabilizzato, il 50enne è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo all'ospedale di Desio. Si sono occupati dei rilievi gli agenti della municipale.