Ciclista investito a Lissone, incidente a Lentate

Investimento ciclista a Lissone, incidente tra auto e moto a Lentate sul Seveso.

Ciclista investito a Lissone

Intorno alle 9.15 di oggi, domenica 13 settembre 2020, un ciclista di 57 anni è stato investito in via Fausto Coppi a Lissone. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e i soccorritori della Croce Verde di Lissone, che hanno trasferito il ferito in ospedale in codice verde.

Incidente tra auto e moto a Lentate

Un altro incidente si è verificato intorno alle 9.45 a Lentate sul Seveso, in via Falcone e Borsellino. A rimanere coinvolti un automobilista e un centauro di 44 anni. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Seregno e un’ambulanza della Croce Rossa di Lentate. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo.

