Ciclista investito a Seregno FOTO

Ciclista investito a Seregno in via Beato Angelico.

Ciclista investito da un’auto

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.30 di oggi, venerdì 11 dicembre 2020, alla rotonda tra via Beato Angelico e via Cadore. In base a quanto ricostruito, il conducente di una Kia proveniente da via Beato Angelico si è immesso nella rotonda non accorgendosi che era già impegnata da un ciclista 63enne. Inevitabile l’impatto.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e regolare la viabilità, oltre ai soccorritori di Avis Meda che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasferirlo in ospedale in codice verde.

