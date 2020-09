Ciclista investito a Vimercate, arriva anche l’elisoccorso VIDEO

Ciclista investito a Vimercate, arriva anche l’elisoccorso. Momenti di grande apprensione lungo la Strada Provinciale 45, dove in questi minuti i soccorsi sono in azione per un uomo di 68 anni che è stato travolto da un’auto.

Ciclista investito

L’allarme è scattato poco dopo le 9.30. Il ciclista stava percorrendo la Provinciale, meglio conosciuta come il “Pagani”, quando all’altezza dell’incrocio con Oreno e Concorezzo, è stato investito da un’automobile. Le condizioni del ferito sono parse subito molto serie, tanto che sul posto, oltre a un’ambulanza e l’auto medica, è giunto anche l’elisoccorso decollato da Milano.

Sospiro di sollievo

Fortunatamente le condizioni dell’uomo, un 68enne di Brugherio, sono migliorate nel corso delle operazioni di soccorso. Per precauzione è stato comunque predisposto il trasferimento in elicottero in codice giallo verso il più vicino ospedale. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto. Agli agenti il compito di fare luce su quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità dei coinvolti.

