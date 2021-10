Incidente

Lo schianto è avvenuto pochi minuti fa in via Moriano: coinvolto un uomo di 55 anni.

Ciclista investito da un'automobile, attimi di paura a Vimercate. L'incidente è avvenuto pochi minuti fa lungo via Moriano: coinvolto un uomo di 55 anni.

Non è in pericolo di vita

Lo schianto è avvenuto questa mattina, venerdì 1 ottobre 2021, intorno alle 7.20. Un uomo di 55 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato colpito da un'automobile che procedeva lungo via Moriano in direzione Burago. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma il 55enne sarebbe finita a terra dopo aver impattato contro il parabrezza della macchina. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi: in via Moriano si sono portate un'ambulanza e un'automedica, giunte in codice giallo. Dopo aver apportato le prime cure al ciclista, il codice giallo è stato confermato e l'uomo è stato trasportato in ospedale.

Dinamica al vaglio dei Carabinieri

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri di Vimercate, impegnati a fare luce su quanto accaduto e a stabilire le circostanze che hanno portato allo scontro tra l'automobile e il ciclista.