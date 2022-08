Ciclista investito e soccorso da un'ambulanza

La gita domenicale ha assunto tutt'altro carattere per un ciclista amatoriale investito da un'auto

Ciclista investito

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 a Biassono, lungo via Porta D'Arnolfo. Per cause ancora in fase di accertamento (sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Monza), un ciclista di 54 anni è stato investito da un'auto, cadendo rovinosamente a terra. L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto, in codice giallo, è sopraggiunta un'ambulanza della Croce Verde di Lissone. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto, le condizioni dell'uomo sono leggermente migliorate ma ne è stato disposto lo stesso il trasporto in ospedale per accertamenti