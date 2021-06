Ciclista investito nel Parco: è grave

Stava percorrendo in bicicletta viale Cavriga nel Parco quando è stato colpito da un'automobile ed è finito in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. E' successo poco fa, giovedì 10 giugno 2021 a Monza.

Ciclista investito nel Parco

Una vettura stava percorrendo viale Cavriga proveniente da Villasanta verso Monza quando all'altezza di viale Mirabello ha svoltato a sinistra verso i Carabinieri senza accorgersi di una bicicletta che arrivava dal senso di marcia opposto. L'uomo, un 66enne, è stato sbalzato a terra ed è apparso in gravissime condizioni, tanto che l'ambulanza è stata attivata in codice rosso. Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia locale per la ricostruzione della dinamica del sinistro e per veicolare il traffico. L'uomo è stato quindi soccorso dall'ambulanza e portato all'ospedale San Gerardo in gravi condizioni, in codice giallo, ma non in pericolo di vita. E' il primo grosso incidente nel Parco da quando ha riaperto il Cavriga al traffico veicolare.