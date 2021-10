Sirene di notte

L'incidente poco dopo mezzanotte a Varedo.

Un uomo di 40 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta via Rebuzzini a Varedo.

Ciclista investito nella notte: 40enne in ospedale

L'incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte all'altezza del parcheggio dell'area mercatale. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Cesano, assieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio. L'uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo.

Raffica di infortuni sportivi ieri sera

Nella serata di ieri invece segnaliamo tre diversi infortuni sportivi. A Caponago un 36enne è stato soccorso in un impianto sportivo di viale delle Industrie proprio a seguito di un infortunio ed è stato trasportato al Policlinico di Monza in codice verde. Nulla di preoccupante nemmeno per il 16enne soccorso a Cesano, in una struttura di via Po' e trasportato al Pronto Soccorso di Desio. Infine poco dopo le 23 nell'impianto sportivo di via Al Parco si sono portati i volontari della Croce rossa di Villasanta per prestate soccorso ad un 20enne, anch'egli infortunatosi durante l'attività sportiva. Il giovane è stato trasportato al San Gerardo in codice verde.