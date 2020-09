Ciclista investito, paura a Villasanta.

Ciclista investito a Villasanta

Un ciclista è stato investito oggi, domenica 20 settembre, all’inizio di via Vecellio, a Villasanta. Stando alle informazioni dell’Agenzia regionale dell’emergenza urgenza l’incidente stradale ha coinvolto due uomini, un 43enne e un 80enne. E’ successo intorno alle 10.

Trasportato al Policlinico di Monza

Sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Monza e la Polizia Locale di Villasanta. Il ciclista è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Bianca di Brugherio al Policlinico di Monza. Soccorso in codice giallo, ha fatto il suo ingresso intorno alle 11 al Pronto soccorso in un più rassicurante codice verde. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione.

