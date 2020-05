Ciclista travolto a Velasca: attimi di paura, ma è illeso.

Il sinistro è accaduto pochi minuti fa in via Kennedy, all’altezza della rotonda dell’uscita della Tangenziale Est di Vimercate Nord. Vittima un uomo di 50 anni, investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

I soccorsi

Inizialmente si è temuto subito il peggio per il malcapitato ciclista, tanto che i paramedici della Croce Bianca sono giunti sul posto in codice rosso. Dopo alcuni attimi di grande apprensione, le condizioni dell’investito sono apparse molto meno gravi del previsto, con i soccorsi che hanno potuto prestare le cure direttamente in loco. Per lui solo qualche contusione e sicuramente un grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Monza e una pattuglia dei Vigili urbani di Vimercate che stanno procedendo con i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità dei coinvolti.